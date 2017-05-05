Крупный пожар в Лубянском проезде: хроника событий

Пожар в выселенном здании в Лубянском проезде в районе Ильинского сквера полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. На тушение пожара спасателям понадобилось около четырех часов.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Пожар

Здание по адресу: Лубянский проезд, 19 вспыхнуло 5 мая около 7 утра. По предварительным данным, выселенный дом загорелся из-за мусора.

Сначала пожару присвоили второй, а затем и третий ранг сложности из пяти возможных. Площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров. Из здания пришлось эвакуировать 19 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе на месте пожара не превысила норму. Об этом заявили в столичном управления МЧС, сообщает Агентство "Москва".

Очевидцы

Очевидец пожара Артем Павлов рассказал телеканалу "Москва 24" подробности случившегося. "В районе Лубянской площади сначала валил густой черный дым. Затем в небо начали подниматься белые пары. Насколько я знаю, пожарные не смогли нормально подъехать к зданию. Запаха гари не чувствовалось. По всей видимости, ветер дул в другую сторону", – сказал он.

Тушение

В тушении пожара задействовали почти 150 сотрудников МЧС и 45 единиц спецтехники. Примерно в 11 часов на место возгорания прилетел пожарный вертолет с несколькими тоннами воды. В этот момент спасатели уже тушили пламя на третьем этаже. Площадь пожара буквально за час выросла с 500 квадратных метров до трех тысяч.

Вскоре пожарным удалось локализовать возгорание, а около 11:30 огонь был полностью потушен. По последним данным, здание полностью выгорело изнутри. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на действующие нежилые и жилые здания, расположенные по соседству. Сейчас на месте пожара идет разбор завалов, улица заставлена спецтехникой.

На место ЧП прибыл заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он сообщил, что для того, чтобы полностью потушить пожар, потребуется еще примерно три часа.

"Здание примерно три тысячи квадратных метров, выселенное. Имеется собственник здания – ООО "Меркурий". Возгорание началось приблизительно в трех точках. Пожарные прибыли сюда достаточно быстро. Они вынуждены были объявить третий номер чрезвычайной ситуации только потому, что рядом находится большое количество сопряженных зданий и сооружений. Распространение огня на нежилые и жилые здания не допустили. Было необходимо принять решение о применении авиации. Самолет сбрасывает воду, чтобы провести искусственное обрушение горевших деревянных перекрытий. В деревянных перекрытиях и заключалась сложность при тушении пожара", – рассказал заммэра журналистам.

Ограничения транспорта

Как сообщается в официальном Twitter Московского транспорта, из-за пожара пришлось ограничить движение по Лубянскому проезду. Проезд автомобилей был возможен только по одной полосе. Объехать этот участок можно по Бульварному кольцу. Автомобилистов просят на время отказаться от поездок в район Лубянки.

Помимо этого с увеличенными интервалами осуществлялось движение наземного пассажирского транспорта. Автобусы М2, М5, М9, а также № 38, 101, 144, 158, 904 следовали по измененной схеме. Также менялись маршруты троллейбусов № М7, М7к, М8. Отмечается, что в настоящее время движение общественного транспорта в Лубянском проезде осуществляется штатно.

