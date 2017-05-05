Крупный пожар в здании в центре Москвы локализован

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Пожарным удалось локализовать крупный пожар в здании в Лубянском проезде.

Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пожар был локализован, но для того, чтобы полностью потушить его, потребуется еще примерно три часа. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на действующие нежилые и жилые здания, расположенные по соседству с очагом возгорания.

Спасатели также провели эвакуацию людей из зданий в Лубянском проезде, сообщает ТАСС. Как уточнили в экстренных службах города, из-за пожара пришлось эвакуировать 19 человек.

Пожар в доме в Лубянском проезде. Фото

Утром 5 мая сильный пожар вспыхнул в выселенном здании в Лубянском проезде. Ему присвоили второй, а затем и третий ранг сложности. Площадь возгорания составила около 3 тысяч квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. На месте пожара работают почти 150 сотрудников МЧС и 45 единиц спецтехники. Движение в районе ЧП сильно затруднено.







[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/285]Как правильно действовать в случае пожара[/URLEXTERNAL]