Пожар на складе на юго-западе Москвы потушен

Пожар на складе на юго-западе столицы ликвидирован, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

В 10:08 пожар в здании на Профсоюзной улице был локализован. В 10:31 спасателям удалось потушить возгорание.

Пожар на юго-западе столицы локализован

Ранее m24.ru сообщало, что пожар произошел по адресу: улица Профсоюзная, дом 86, строение 2.

По данным МЧС, загорелся металлический ангар, используемый под стоянку автомобилей. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Как добавляет телеканал "Москва 24", в результате движение транспорта в районе пожара было временно ограничено.