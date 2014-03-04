Форма поиска по сайту

04 марта 2014, 06:54

Происшествия

При пожаре офиса в жилом доме в СВАО пострадали несколько человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В офисе, расположенном в жилом доме №33 на улице Ботанической, произошел пожар, в котором пострадали несколько человек, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 04:55. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли по указанному адресу в 05:04. По прибытии на место ЧП они установили, что происходило загорание на первом административном этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома в офисе на общей площади около 6 квадратных метров. В 5:20 пожар полностью ликвидировали.

Все пострадавшие были переданы врачам Скорой помощи.

