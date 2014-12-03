На складе завода "ЛиАЗ" в Подмосковье произошел пожар

Пожар на заводе "ЛиАЗ" в Подмосковье потушен

Крупный пожар произошел на складе завода "ЛиАЗ" в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре на складе, расположенном в городе Ликино-Дулево, поступило на пульт дежурного в 13.10. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС через час локализовали огонь. В 16.23 пожар был полностью ликвидирован. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров.

В результате произошедшего никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.

Напомним, в конце октября на юго-востоке Москвы произошел пожар в производственном цеху "Карачаровского механического завода". Возгорание произошло на электроподстанции по адресу: Рязанский проспект, дом 2.

А в августе на Таможенном проезде на территории завода "Серп и Молот" загорелось двухэтажное неэксплуатируемое административное здание.

Площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Для его тушения были задействованы два вертолета Московского авиационного центра, которые произвели сбросы воды свыше 145 тонн. В результате пожара произошло обрушение здания на площади 1 тысяч квадратных метров.

На месте происшествия работали 50 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 176 человек.