В Подмосковье взорвался газопровод, сгорели 17 домов

В Подмосковье произошел взрыв на газопроводе, сгорели более 10 домов

Крупный пожар произошел прошедшей ночью в Щелковском районе Подмосковья. В деревне Алмазово произошел взрыв на магистральном газопроводе, в небо взмыл столб пламени высотой в 10 метров.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила подмосковным спасателям в 4.50 ночи. Изначально сообщалось, что в деревне произошел крупный пожар, охвативший не менее десяти построек и прорыв газопровода, в результате которого пламя поднялось на высоту более десяти метров.

На место происшествия немедленно выехали бригады пожарных. Газопровод перекрыли, а газ направили потребителям в обход прорванного газопровода по резервной схеме.

К 6.00 утра пожарным удалось немного сбить пламя от горения газа. Высота столба пламени упала до трех метров.

Через пятьдесят минут большую часть горевших домов удалось потушить, но несколько построек на садовых участках все еще были охвачены пламенем.

В 7.03 пожар был локализован. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Около 8.00 пожары на садовых участках были ликвидированы, но из прорванного газопровода все еще рвалось к небу пламя высотой в полтора метра.

К 9.20 утра пожар был полностью потушен. Сгорели семнадцать домов, сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

Как пишут читатели M24.RU, из-за взрыва газопровода в городе Щелково нет отопления и горячей воды.

В Подмосковье произошел взрыв на газопроводе

Один из наших читателей прислал видео пожара. Съемка запечатлела столб пламени, который поднимается на большую высоту.

На видео - кадры, отснятые примерно через 15 минут после начала пожара.

