03 марта 2014, 11:03

Происшествия

Площадь пожара на складе в ВАО достигла 150 кв. метров

Фото: М24

Утром 3 марта на 1-й Владимирской улице, строение 56 загорелось складское помещение старой постройки. Угрозы жизни и здоровью граждан не возникло. Огонь удалось локализовать в 10.55.

Сообщение об инциденте на пульт спасения поступило в 09.38. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в 09.43.

В ГУ МЧС РФ по Москве сообщили, что по указанному адресу горел деревянный обрешетник кровли склада. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

Информация о причинах возгорания не уточняется.

