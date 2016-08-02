На юго-востоке Москвы обгорел рейсовый автобус

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На юго-востоке Москвы произошел пожар в рейсовом автобусе, сообщает пресс-служба Центра управления в кризисных ситуациях управления МЧС по столице.

Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре примерно в 10:30. В автобусе находились около десяти пассажиров, которые смогли самостоятельно покинуть салон до прибытия сотрудников МЧС.

По предварительным данным, возгорание началось в моторном отсеке и частично перешло в салон. Спасатели оперативно потушили пожар, площадь которого составила четыре квадратных метра.

В конце июля в подмосковном Подольске сгорел троллейбус. При пожаре никто не пострадал, так как транспортное средство направлялось в депо без пассажиров.

Повреждения мог получить автомобиль, припаркованный рядом, но от охваченного огнем троллейбуса его оттолкали прохожие.