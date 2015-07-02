Роспотребнадзор следит за радиационным фоном в РФ из-за пожара около Чернобыля

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Роспотребнадзор следит за радиационным фоном в приграничных с Украиной областях. Причиной являются пожары, которые возникли в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, радиационная обстановка остается стабильной, превышения гамма-фона не наблюдается.

Отметим, что в Чернобыльской зоне отчуждения горит сухая трава. С огнем борются украинские пожарные, поскольку существует опасность того, что пламя подберется к саркофагу атомной станции.

Причины пожара пока не выяснены. Не исключается, что возгорание возникло из-за неконтролируемого пала травы недалеко от зоны отчуждения.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате разрушения атомного реактора в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных изотопов. Некоторые из них имеют период полураспада в несколько тысяч лет.

В целом уровень радиоактивного загрязнения в зоне отчуждения неуклонно снижается. Наибольшую опасность для людей сейчас представляют изотопы цезия, которые имеют период полураспада около 30 лет.