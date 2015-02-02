Сегодня в СМИ: ставки по депозитам и последствия пожара в библиотеке ИНИОН

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Должников не допустят до госуслуг

Доступ к госуслугам могут ограничить для граждан с задолженностью по административным штрафам свыше 10 тыс. руб. Речь идет, например, о получении загранпаспорта, сдаче экзаменов в ГИБДД или постановке автомобиля на учет, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Разработать подобный механизм поручено по итогам совещания членов Совета безопасности РФ, соответствующий законопроект уже готовят в Госдуме. Депутаты обещают составить список жизненно необходимых услуг, доступ к которым ограничивать не будут.

В "деле Сугробова" появился новый эпизод

В ходе расследования громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД появился новый эпизод, который не вписывается в прежнюю версию следствия о том, что главной и единственной целью полицейских из ОПС было успешное продвижение по службе. На этот раз речь идет о корыстном мотиве.

По версии следователей, полицейские вынудили бизнесмена из Германии заключить сделку с дружественным им коммерсантом. Защитники экс-полицейских говорят, что подозрения следствия беспочвенны, сообщает "Коммерсантъ".

Марат Хуснуллин - о столичной недвижимости и строительстве

Снижение инвестиционного рейтинга Москвы напрямую не повлияет на работу стройкомплекса столицы, однако косвенно сказаться может. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью "Российской газете", которое опубликовано в понедельник.

По его словам, в этом году планируется ввести порядка 9 миллионов квадратных метров недвижимости. Уже выдано на 40 миллионов квадратных метров разрешений на строительство.

Более 30 тысяч автолюбителей ловят нетрезвыми вторично

В первом квартале этого года Госавтоинспекция в усиленном порядке займется отловом нетрезвых водителей на дорогах. Особое внимание будет уделяться тем, кто регулярно нарушает правила дорожного движения.

Такое указание дал заместитель министра внутренних дел Виктор Кирянов на межведомственном совещании, в котором приняли участие представители всех заинтересованных органов, пишет "Российская газета".

Банки начинают снижать ставки по депозитам

Эта неделя может оказаться последней возможностью открыть вклад под высокий процент. С начала февраля банки и так собирались уменьшить доходность по депозитам, а теперь их к этому подтолкнет неожиданное снижение ключевой ставки ЦБ до 15%, пишет РБК.

Банки из числа пятидесяти крупнейших понизят ставки по вкладам также на 2 процентных пункта, считает замгендиректора Интерфакс ЦЭА Алексей Буздалин. Небольшие банки, по его мнению, могут повременить с этим из-за опасений за стабильность своей депозитной базы.

Последствия пожара в библиотеке ИНИОН только предстоит оценить

В Москве в течение суток горела библиотека Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН - четвертое по объему фондов книгохранилище страны.

Причины возгорания еще предстоит установить, но, оценивая последствия пожара, научный мир называет произошедшее катастрофой: погибли тысячи книг и рукописей, а также уникальные каталоги. Приблизительную цифру ущерба могут назвать уже сегодня. Директор ИНИОН Юрий Пивоваров заявил "Коммерсанту", что версия об умышленном поджоге несостоятельна.