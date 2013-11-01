Форма поиска по сайту

01 ноября 2013, 09:24

Происшествия

Электроснабжение в ЦАО полностью восстановлено после пожара

Фото: ИТАР-ТАСС

Аварийные службы города восстановили электроснабжение в центре Москвы, частично отключенное после возгорания силового кабеля на Тверской улице.

Как сообщает телеканал "Москва 24", 31 октября в результате пожара без света остались жители 11 домов.

Напомним, сообщение о возгорании на Тверской улице поступило в службу "01" в 18.53. Загорелся кабельный коллектор в подвале одного из жилых домов. Общая протяженность коллектора составляет около километра. В районе пожара отмечалось сильное задымление.

Ликвидировать возгорание удалось только около 22.00. По некоторым данным, его причиной стало короткое замыкание или перегрев кабеля.

