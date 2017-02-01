СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины после пожара

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Тело мужчины обнаружили после тушения пожара в жилом доме в центре столицы. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Возгорание произошло днем 1 февраля в доме № 10 по Грузинскому переулку. Пламя вспыхнуло на балконе девятого этажа. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 10 человек. В ходе тушения огня в соседних квартирах спасли еще шесть человек.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.