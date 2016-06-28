Мужчина пострадал при посадке дельтаплана в Подмосковье

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

Пилот мотодельтаплана получил серьезные повреждения после жесткой посадки в Подмосковье, сообщили m24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Дельтаплан упал недалеко от деревни Опалево. В результате пострадал 75-летний мужчина, который управлял летательным аппаратом.

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Недавно похожий случай произошел в Орехово-Зуевском районе, рядом с деревней Велино. Там совершил жесткую посадку частный двухместный дельтаплан самодельного производства. В результате пострадал один человек.