На улице Раменки прорвало трубу с горячей водой

Восстановительные работы на месте прорыва теплотрассы завершены

В Москве на улице Раменки прорвало трубу отопления, два человека получили ожоги, один из них госпитализирован.

Авария произошла в здании ДЕЗа. Горячая вода залила подвал дома № 23. Пострадавшим от ожогов понадобилась помощь врачей.

"После прорыва трубы в здании ДЭЗа пострадали два человека, которые находились в нежилом помещении. Один из них госпитализирован в институт Склифосовского с ожогами средней степени тяжести лица и кисти, второй - не госпитализирован", - рассказала руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы Элина Николаева.

По словам очевидцев, сначала послышался хлопок, а потом пошли клубы пара белого цвета. Затем сквозь пар были видны брызги воды, которые в буквальном смысле хлестали возле здания местного ДЕЗа.

"Труба отопления диаметром 0,25 метра была повреждена около 13.00. Прорыв произошел у административного здания, рядом с центральным тепловым пунктом, который питает шесть жилых домов. Отключения их от теплоснабжения не производилось. Поврежденный участок трубы локализован. Ведутся ремонтные работы", - сообщили в столичном департаменте топливно-энергетического хозяйства.