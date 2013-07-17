Шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском, пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП на Кутузовском с участием шести машин

В результате аварии с участием шести машин на западе Москвы пострадали два человека. ДТП произошло в районе дома №76 по Кутузовскому проспекту.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, автомобиль Kia двигался в сторону центра и столкнулся с Volkswagen. От удара Kia выбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с Hyundai, Lexus и "ГАЗелью".

У Lexus оторвалось колесо, которое угодило в проезжавший мимо "ВАЗ-2104".

В аварии пострадали пассажир Kia и Lexus, оба госпитализированы. Оперативная группа выясняет причины ДТП.

Из-за ДТП движение на Кутузовском проспекте в сторону области парализовано, скорость машин на трассе не превышает 5 км/ч.