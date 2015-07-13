При обрушении казармы под Омском погибли 18 человек

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Спасатели достали из-под завалов казармы в Омске 37 военнослужащих, 18 из них погибли, сообщает ТАСС.

19 пострадавших находятся в больницах, еще пятерых военных в настоящее время ищут. В Омск уже прибыл военно-транспортный самолет, который доставит раненых в Москву, их примут военные госпитали имени Бурденко и имени Вишневского.

Работы на месте ЧП ведут около 150 единиц техники, на 8.30 понедельника (по московскому времени) разобрали половину завалов.

Напомним, вечером 12 июля в Омске обрушились перекрытия четырехэтажного здания учебного центра ВДВ. Одна из рассматриваемых версий произошедшего – нарушения при ремонтных работах, проводимых в здании.

В связи с произошедшим министр обороны Сергей Шойгу поручил проверить остальные отремонтированные здания в военном городке. По факту обрушения казармы возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".