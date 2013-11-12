Форма поиска по сайту

12 ноября 2013, 14:27

Происшествия

Четверо пострадавших при взрыве газа находятся в реанимации

Фото: ИТАР-ТАСС

Четверо пострадавших при взрыве газа в подмосковном жилом доме находятся в реанимации. Об этом рассказала министр здравоохранения Подмосковья Нина Суслова.

Пострадавшие проходят лечение в Сергиево-Посадской больнице. Еще один человек доставлен в НИИ имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.

С семьями погибших и пострадавших в результате инцидента работают психологи, сообщила Суслова.

В настоящее время разбор завалов на месте взрыва еще не завершен, уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области. Под обрушившимися конструкциями находится тело женщины, но доступ к нему затруднен в связи с угрозой обрушения здания. Речь идет о пятой жертве взрыва.

Напомним, утром 11 ноября в одной из девятиэтажек в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района взорвался газ. В результате четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь пострадали. Погибли пять человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сюжет: Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье
пострадавшие чп мо

