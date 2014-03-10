На подмосковном озере Святое-Черное спасены утопающие рыбаки

Фото: ИТАР-ТАСС

Два рыбака провалились под лед на озере Святое-Черное, расположенное в Шатурском районе Московской области, сообщает пресс-служба подмосковной дорожной инспекции.

В ведомстве отметили, что об инциденте экипажу ДПС сообщил около 14.40 один из проезжавших мимо водителей. Сотрудники ГИБДД доложили о случившемся в дежурную часть МЧС и отправились на место инцидента.

"Инспектора обнаружили двух граждан, один из которых находился в воде примерно в 70 метрах от берега, другой в 110 метрах, оба держались за лед", - говорится в сообщении.

Один из полицейских обвязался буксировочным тросом для страховки, дополз к тонувшему рыбаку и вытащил его с помощью ветки дерева. После этого второй сотрудник дорожной службы вытянул обоих мужчин на берег. Второго рыбака спасли прибывшие на место представители МЧС.

"Всем на месте была оказана первая медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе.