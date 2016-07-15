Москвичи несут цветы и свечи к посольству Франции

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москвичи несут цветы к посольству Франции в Москве в память о жертвах трагедии в Ницце, сообщает телеканал "Москва 24". Горожане оставляют цветы на парапете у здания дипмиссии. Соболезнования семьям погибших россияне также выражают в соцсетях.

В четверг во Франции отмечался Национальный праздник - день взятия Бастилии. Вечером неизвестный на грузовике врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией. По официальным данным, погибли 77 человек.

Грузовик въехал в толпу отдыхающих в Ницце

Генконсульство России во французском Марселе проверяет, нет ли россиян среди пострадавших в результате наезда грузовика на толпу людей в Ницце.