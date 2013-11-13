Пострадавшую от взрыва подмосковную многоэтажку восстановят до февраля

Дом в поселке Загорские Дали, где произошел взрыв бытового газа. Фото: ИТАР-ТАСС

Пострадавший от взрыва газа дом в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района планируют восстановить до февраля 2014 года. Такое решение приняла спецкомиссия под руководством зампредов правительства Московской области Германа Елянюшкина и Дмитрия Пестова.

Разбор завалов на месте трагедии завершен.

Напомним, взрыв, унесший жизни семи человек, произошел утром 11 ноября в девятиэтажном жилом доме. Четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Четверг, 14 ноября, в Московской области объявлен днем траура.

"Будут установлены стеклопакеты. Внутренние инженерные системы, свет и газ. Заменим кровлю и утеплим фасады. После завершения восстановительных работ дом будет соответствовать всем нормам", - сказал Елянюшкин. Он также добавил, что квартиры, которые пострадали несущественно, будут отремонтированы до 31 декабря.

На время восстановления дома администрация санатория "Загорские дали" готова дополнительно предоставить 46 номеров для жильцов пострадавшей многоэтажки. В первую очередь рассчитывать на заселение смогут пенсионеры и родители с детьми. Всего организовано три пункта временного проживания. Помимо санатория "Загорские дали" это пансионат "Восход" и общежитие "Пересвет". В общей сложности они предоставили 200 мест для проживания.

В то же время 63 пострадавших от взрыва уже получили компенсации от областного правительства. На данный момент это в общей сложности 2 миллиона рублей, которые выдали наличными, сообщила в среду министр социальной защиты Подмосковья Ольга Забралова.

По ее словам, за каждого погибшего их семьям будет выплачено по 500 тысяч рублей. Получившим тяжкий вред здоровью, выплатят по 200 тысяч рублей; за вред здоровью средней тяжести - по 150 тысяч рублей, легко пострадавшим - 50 тысяч. Компенсация за утраченное имущество составит 100 тысяч рублей.

Между тем работающие на месте взрыва сотрудники Следственного комитета не обнаружили там следов взрывчатки

"В ходе осмотра следователями был применен детектор паров взрывчатых веществ: каких-либо следов взрывчатых веществ на месте происшествия не выявлено... По предварительной версии, причиной произошедшего мог явиться взрыв скопившихся паров бытового газа", - сообщает подмосковное Следственное управление СКР.