Единый инвестиционный портал запущен в столице

Фото: investmoscow.ru

Столичные власти запустили Единый информационный инвестиционный портал. Двуязычный ресурс станет своеобразным "единым окном" для инвесторов, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

"Ресурс предоставляет бизнес-сообществу актуальную информацию об инвестиционной привлекательности города, описывает оказываемые в столице меры поддержки, предоставляет руководство к действиям при открытии и ведении бизнеса в Москве", - говорится в сообщении.

В частности, портал раскрывает текущую информацию о планируемых и реализуемых инвестиционных проектах, заседаниях штаба по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, работе специализированных организаций по привлечению инвесторов.