У москвичей появилась возможность отправить ребенка на море по льготной путевке

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С 25 апреля у москвичей появилась возможность забронировать путевку на летние каникулы 2015 года. Подать заявку на детскую льготную путевку можно через портал госуслуг pgu.mos.ru, сообщает пресс-служба Мосгортура.

Воспользоваться этой госуслугой могут дети льготных категорий в возрасте 7–15 лет.

Для получения путевки нужно будет указать свои паспортные данные и данные ребенка, льготную категорию, к которой он относится, а также желаемое место отдыха. После подачи заявки система автоматически отправит запрос в реестры для проверки льготной категории. В случае положительного ответа программа сформирует сертификат на отдых в личном кабинете пользователя на портале госуслуг. Если льгота не подтвердится, система выдаст уведомление об отказе с указанием его причины.

Как отмечают в пресс-службе, в этом году количество путевок для детей льготных категорий, отдыхающих в оздоровительных лагерях или на базах отдыха семейного типа увеличено до 35 тысяч. В прошлом году им было выделено 30 тысяч путевок. Кроме того, 10,4 тысячи путевок рассчитано на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также участники творческих и спортивных коллективов, члены детских общественных объединений, лауреаты олимпиад и конкурсов могут получить путевку с частичной оплатой ее стоимости родителями: 10 процентов от самой путевки и 100 процентов трансфера. В этом году им выделено порядка 13 тысяч путевок.

Этим летом дети впервые смогут отдохнуть на курортах Кавказских минеральных вод. Кроме этого, родители могут выбрать для детей лагеря и базы отдыха в Крыму и Краснодарском крае, Адыгее, средней полосе России, Московской области, Ставропольского крае, а также Абхазии.

Сейчас доступные для бронирования путевки в следующие лагеря и базы отдыха:

Детский отдых:

Лагерь "Малаховка", Московская область;



Социально-оздоровительный центр "Голоевка", средняя полоса России;



Лагерь "Жемчужина", Крым;



Лагерь "Юность", Крым;



Лагерь "Жемчужина России", Краснодарский край;



Лагерь "Атлантус", Крым;

Гостинично-туристский комплекс "Лань", Адыгея;



Пансионат "Юбилейный", Краснодарский край;



Лагерь "Мульт-фильм", Крым;

Лагерь "Алькадар", Крым;

Лагерь " Нахимовец", Крым;

Лагерь " Прибой", Крым;

Лагерь " Радость", Крым.



Семейный отдых:



Дом отдыха "Подмосковье", Московская область;

Санаторий имени Пржевальского, средняя полоса России;

Санаторий имени В.В. Володарского, средняя полоса России.



Напомним, в феврале москвичи выбрали желаемые регионы летнего отдыха для своих детей. В опросе департамента культуры приняли участие более 1300 родителей.

Большинство из опрошенных (83%) – малообеспеченные семьи. Остальные 17 процентов – представители семей с детьми-инвалидами (12%), сиротами и ребятами, оставшимися без попечения родителей (5%).

Главными направлениями детского отдыха в этом году станут черноморское и Азовское побережье Краснодарского края (37%) и Крыма (34%). Кроме того, популярными направлениями стали Кавказ и Ставропольский край (31%), а также Белоруссия (28%). При этом 52% респондентов желают отдыхать в июле, 22% – в июне и 19% – в августе.