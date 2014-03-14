"Наш город" начал принимать жалобы на нарушения при получении госуслуг

Фото: gorod.mos.ru

Пользователи портала "Наш город" теперь могут сообщать о нарушениях в процедуре получения государственных услуг в электронном виде.

Как сообщает пресс-служба ГКУ "Открытое правительство", такая возможность появилась с 13 марта 2014 года.

Отправка сообщений на данную тему возможна только из личного кабинета на Портале госуслуг Москвы с обязательной привязкой к конкретной заявке. Принимать и обрабатывать сообщения в соответствии с едиными правилами модерации будет редакция портала "Наш город".

Сейчас существуют три проблемные темы, о которых можно сообщить: "Несоблюдение срока предоставления государственной услуги", "Неправомерное требование дополнительных документов" и "Необоснованный отказ в приеме документов". Ответ пользователю от органа исполнительной власти будет отображаться также только в его личном кабинете.

Пока сообщения о нарушениях принимаются только в адрес работы Мосжилинспекции и департамента социальной защиты населения, однако в ближайшее время новый функционал портала "Наш город" затронет и остальные ведомства столицы.

Напомним, геоинформационный портал "Наш город" создан по инициативе Сергея Собянина осенью 2011 года. Портал предоставляет москвичам возможность получать информацию о деятельности органов власти, контролировать качество проводимых работ, указывать на незаконное размещение объектов и сообщать о выявленных нарушениях и другие услуги.