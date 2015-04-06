Шотландцы Young Fathers выпустили альбом "White Men Are Black Men Too"

Young Fathers. Фото: bigdada.com

6 апреля на независимом лейбле Big Dada (подлейбл Ninja Tune) вышел второй по счету альбом шотландцев Young Fathers под названием "White Men Are Black Men Too". Помимо сайта лейбла Big Dada, его можно приобрести на iTunes, Amazon и Bandcamp.

Изначально стиль был близок к хип-хопу, но на новой пластинке музыканты стали более близки к поп-року, что не мешает им все также говорить на актуальные и злободневные темы.

Коллектив Young Fathers был образован в 2008 году. Название группы связано с тем, что все ее участники – "G" Hastings, Alloysious Massaquoi и Kayus Bankole – были названы в честь своих отцов.

За дебютный альбом Dead в 2014 году музыкантам вручили престижную музыкальную премию Великобритании и Ирландии Mercury Prize. Также дебютная пластинка стартовала с 35-го места в чарте UK Albums и возглавила многие независимые чарты Великобритании.

