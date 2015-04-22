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22 апреля 2015, 13:20

Курильщикам помогут отказаться от табака в специальных пунктах Минздрава

помощь антитабачный закон курильщики Минздрав РФ пункты

Фото: m24.ru

Минздрав планирует организовать в России специальные пункты, где курильщикам помогут отказаться от сигарет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет министерства за 2014 год.

"Для получения медицинской помощи по отказу от табака граждане могут обращаться в центры здоровья и отделения медицинской профилактики в субъектах РФ. Предусматривается организация кабинетов оказания медицинской помощи при отказе от табака", – говорится в документе Минздрава.

По данным министерства, некурящих граждан в России стало больше. Доля тех, кто не курит в 2014 году составила 65 процентов против 58 процентов в 2013 году. "Курят 35 процентов граждан, тогда как в 2013 году эта доля составляла 41 процент", – сообщили в Минздраве.

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Напомним, 1 июня 2014 года вступил в полную силу антитабачный закон. Курение полностью запретили во всех кафе и ресторанах. Нельзя подымить и в образовательных, медицинских, социальных учреждениях, в офисах, кафе и ресторанах, в поездах и электричках, на расстоянии ближе 15 метров к вокзалам, аэропортам, а также на станциях метро.

С июня 2013 года россиянам запретили курить в подъездах. Любителям подымить в неположенных местах грозит штраф от 500 рублей до трех тысяч.

Отметим, что с весны этого года курить разрешат в летних кафе. Для этого сезонные террасы не должны иметь ограждений или подиумов. Курить разрешат только там, где летние кафе будут оборудованы столиками и зонтиками. Кроме того, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников заявил, что, возможно, аэропорты разрешат оборудовать специальными комнатами для курения.

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