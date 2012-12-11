"Тревожные браслеты" получат 2,5 тысячи пожилых москвичей

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти начали выдавать одиноким пожилым москвичам специальные "тревожные браслеты".

Пока данные устройства бесплатно получают одинокие участники Великой Отечественной войны и инвалиды I и II групп. Со временем их смогут приобрести все желающие.

Браслет оснащен датчиком падения и работает по принципу GPS-навигации. Обладатель такого устройства в случае возникновения чрезвычайной ситуации сможет послать тревожный сигнал социальным службам, скорой помощи, МЧС и пожарным.

"Мы уже начали выдачу браслетов, и в 2013 году эта программа будет продолжена", – цитирует руководителя департамента социальной защиты Владимира Петросяна пресс-служба правительства Москвы.

По словам Петросяна, на базе пансионата для ветеранов №1 власти приступили к созданию диспетчерского центра, который будет отслеживать все поступающие с браслетов сигналы.