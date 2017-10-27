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Москва 24

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В мире

27 октября 2017, 16:01

ФСБ и "Калашников", гуд-бай. Кого затронут новые санкции США

политика экономика за рубежом

Под новые американские санкции может подпасть более 30 российских компаний, в основном оборонные. Вашингтон также может распространить дополнительные ограничения на российские спецслужбы, которые, впрочем, уже давно числятся в санкционном списке.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Накануне вечером официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила, что глава ведомства Рекс Тиллерсон утвердил список лиц и организаций, против которых Вашингтон планирует ввести санкции. Все они так или иначе связаны с российской разведкой и предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Перечень, предложенный внешнеполитическим ведомством, передан на рассмотрение конгресса. По закону, принятому еще летом, ограничения должны были ввести еще до начала октября. В американском сенате это опоздание уже ставили в вину президенту США Дональду Трампу.

Список потенциальных "жертв" антироссийских санкций после заявления представителя Госдепа опубликовала The New York Times. Согласному нему под ограничения подпадут, в частности, российские спецслужбы: Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ) и Служба внешней разведи (СВР). Первые два ведомства уже подпали под дополнительные санкции под конец президентства Барака Обамы из-за кибератак, якобы организованных при их содействии. В перечень более чем из 30 российских компаний, которые Госдеп предлагает включить в очередной санкционный список, вошли "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Вертолеты России", "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей" и другие. По оценке Sberbank CIB, в случае введения санкций могут также пострадать не попавшие в перечень АвтоВАЗ, КамАЗ, “ВСМПО-Ависма” и Объединенная авиастроительная корпорация.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров подчеркнул, что многие компании из перечня и так уже находятся под американскими санкциями, к которым и власти, и бизнесмены уже адаптировались. Министр призвал не концентрироваться на ответных мерах, но вместе с тем призвал власти Соединенных Штатов к здравому смыслу. "Мы рассчитываем, что это будет разумный подход. Соответственно, это не должно повлиять на бизнес", − цитирует Мантурова РИА Новости.

Содержание списка, опубликованного NYT, пока не подтверждено официальными представителями властей США. Кроме того, попадание в него не подразумевает автоматического введения санкций, следует из опубликованных изданием сведений. Согласно им, упомянутые Госдепом организации признаны частью сектора ОПК, работающего под управлением российского правительства или действующими в его интересах. Под санкции с 29 января 2018 года по решению американских чиновников могут подпасть те, кто участвуют в "значительных транзакциях" с попавшими в санкционный список. Что считать "значительным", Госдепартамент будет решать в каждом случае отдельно. Наказанием, в частности, могут стать ограничение на выдачу кредитов и заключение сделок с недвижимостью.

Фото: ТАСС/Dominique A. Pineiro\Zuma

Дональд Трамп подписал закон о новом пакете антироссийских санкций в августе этого года. Документ затрагивает интересы не только Москвы, но и Тегерана и Пхеньяна. В частности, он ограничивает возможные сроки кредитования российских банков и финансирования компаний нефтегазового сектора. Вместе с тем закон ограничивает полномочия президента Соединенных Штатов: теперь он не может отменять санкции без согласования с парламентом.

Москва ввела ответные меры, не дожидаясь подписи Трампа под документом. Российские власти закрыли доступ сотрудникам американского посольства к даче в Серебряном Бору и складским помещениям, а также выслала из страны свыше 750 сотрудников дипмиссий США.

"Если американцы себя лишают перспективы нормального взаимодействия в экономической сфере с нами — это их выбор. Мы найдем методики и противоядия, которые позволят минимизировать издержки от этого курса", — заявил ТАСС замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя публикацию списка Госдепа. Он подчеркнул, что американцы таким образом демонстрируют, что стремятся "держать в заложниках" компании во всем мире. "Это проявление политического высокомерия, граничащего с диктатом и политикой героев американских вестернов, вызывает наше глубокое отторжение", — добавил Рябков.

Вашингтон "бросается во все тяжкие" и пытается под видом санкций подавить предприятия российского ВПК, конкурентоспособность которого растет, считает председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он подчеркнул, что "даже те страны, которые находятся в дружественных Америке блоках или являются ее теневыми союзниками", начали закупать произведенное в России вооружение. Ранее эксперты отмечали обеспокоенность Вашингтона поставками оружия в Филиппины.

Конечный перечень новых "жертв" американских санкций пока неизвестен. Следить за исполнением ограничений будет новая команда: в Госдепе ликвидировали специальный отдел по санкциям. Теперь эта работа перейдет в зону ответственности сотрудников внешнеполитического ведомства, ответственных за политическое планирование. Руководит ими Брайан Хук, который назначался без согласования с сенатом, где постоянно упрекают Белый дом в недоработках относительно санкций.

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