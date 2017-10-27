Собчак, Рейган и Чиччолина. Политические амбиции телеведущей, актера и порнодивы

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о президентских амбициях, не первая медийная персона, пробующая себя в политике. У кого Ксения Анатольевна может взять политический мастер-класс, – в материале портала Москва 24.

Фото:ТАСС

Рональд Рейган – актер и президент США

Одна из первых медийных личностей, пробившихся на высочайший политический пост – 40-й президент США Рональд Рейган.

В 21 год сразу после окончания колледжа Рейган подался на радио. Это было в далеком 1932 году. В штате Айова будущий президент работал диктором на маленьких радиостанциях. В частности, Рейган комментировал игры команды Iowa Yankees. За каждый выпуск университет Айовы платил ему по 10 долларов.

В 1937 году во время путешествия с бейсбольной командой Chicago Cubs (их матчи Рейган тоже комментировал) он прошел кинопробы и подписал контракт со студией Warner Brothers на семь лет.



Фильмы, в которых снялся Рейган, относились к категории B и достаточно холодно воспринимались критиками.

За два года Рейган успел сняться в 19 фильмах, среди которых "Победить темноту" и "Дорога на Санта-Фе". Все они относились к категории B и достаточно холодно воспринимались критиками. А чуть позже Рейгана и вовсе призвали в армию. После этого он снялся еще в нескольких картинах, но те тоже не принесли ему оглушительного успеха.

Тогда Рейган решил сменить поле деятельности и переключился на политику. В 1967 году он стал губернатором Калифорнии и руководил штатом до 1975 года. Бывший актер принял участие в президентской гонке в 1976 году, однако первый блин вышел комом, и Рейган проиграл Джимми Картеру, ставшему 39-м президентом Соединенных Штатов.

Как и любой актер, Рейган знал, что провал одного кастинга не означает конец карьеры. Он попробовал снова спустя четыре года. И победил.

На посту президента США Рональд Рейган провел два срока. За восемь лет на него самого было совершено покушение, холодная война достигла своего пика, однако в американской экономике произошли положительные изменения, которые принято называть "рейганомикой". В частности, за время президентства Рейгана в США снизилась безработица, а инфляция сократилась с 12,5 до 4,5%.

Фото: АР/Adeline Bommart

Чиччолина – порноактриса и парламентарий

Анна Илона Шталлер родилась в 1951 году в столице Венгрии Будапеште. В возрасте 13 лет она начала работать в модельном агентстве, а ближе к концу 1960-х годов, по собственному признанию, была официанткой в отеле "Интерконтиненталь", где собирала для венгерской разведки информацию об американских дипломатах.

Но жизнь шпионки ей быстро наскучила, так что Шталлер вышла замуж и переехала в Италию. Спустя какое-то время она познакомилась с режиссером порнофильмов Риккардо Скикки и стала работать в порноиндустрии под псевдонимом Чиччолина.

Снявшись в нескольких фильмах, Шталлер задумалась о политической карьере и примкнула к "зеленым" в 1979 году. Однако спустя шесть лет актриса перешла в лагерь партии радикалов и в 1987 году была избрана в итальянский парламент от римского округа Лацио.

В 1991 году она стала одним из организаторов политического движения "Партия любви". Последний порнофильм с участием Анны Илоны увидел свет в 1992 году.

Фото:ТАСС/Сергей Карпов

Арнольд Шварценеггер – культурист, актер, губернатор

Австриец Арнольд Шварценеггер стал культуристом в весьма юном возрасте – ему тогда было всего 15 лет. Однако упорство и анаболические стероиды (от которых он позже отказался) сделали свое дело, и в 20 лет "железный Арни" стал самым молодым "Мистером Вселенная" в истории.

Вдохновленный этой победой Шварценеггер за следующий год объехал все конкурсы бодибилдеров в Европе и выиграл их все. А когда на родине не осталось титулов, к которым можно было стремиться, Шварценеггер переехал в США.

В Штатах он начал сниматься в кино, хотя часто для этого Шварценеггеру приходилось сбрасывать вес и мышечную массу – профессиональный культурист выглядел в кадре гораздо крупнее всех остальных актеров.

Из-за явного немецкого акцента ему давали роли с наименьшим количеством текста, но постепенно Шварценеггер научился всему, что было необходима для актера боевиков, и к нему пришел успех. Особенно горячо публика встретила фильмы "Терминатор-2", "Вспомнить все" и "Хищник".

В 2003 году Шварценеггер решил повторить успех Рональда Рейгана и тоже подался в политику. Причем повторил он его абсолютно дословно и тоже стал губернатором Калифорнии. Если бы американские законы позволяли уроженцам других стран занимать высший государственный пост, скорее всего, Шварценеггер не упустил бы и эту возможность. В фильме Сильвестра Сталлоне "Неудержимые" герой Брюса Уиллиса после встречи с персонажем Шварценеггера говорит, что тот собирается баллотироваться в президенты.

На посту губернатора Шварценеггер провел два срока. В эти годы он выступал за сокращение расходов штата, однако попытки урезать их через сокращения среди госслужащих, полицейских, медсестер и учителей встретили жесткую критику со стороны профсоюзов.

В начале политической карьеры Шварценеггер выступал за запрет однополых браков, однако позднее ему пришлось изменить свое мнение.

Поворотным моментом стал федеральный судебный процесс "Перри против Шварценеггера", когда губернатор отказался выступать в роли ответчика по иску двух однополых пар. Тот процесс сыграл важную роль в легализации таких браков на территории всех штатов, поскольку в США применяется прецедентное право: роль законов играют дела со схожими обстоятельствами, по которым ранее выносился судебный вердикт.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Мария Кожевникова – актриса и депутат

Мария Кожевникова – дочь известного советского хоккеиста Александра Кожевникова. Несмотря на то что в итоге она стала актрисой, существенные достижения в спорте у нее тоже есть: титул мастера спорта по художественной гимнастике и чемпионки Москвы.

Но спорт отошел на второй план, когда в 2002 году Кожевникова поступила в ГИТИС. Отучившись несколько лет, Мария начала сниматься в кино на второстепенных ролях.

Позднее ей стали доставаться и главные роли, но самую большую известность она получила за роль блондинки Аллы в молодежном сериале "Универ".

В 2011 году на смену актерской карьере пришла карьера политическая – актриса как член Общероссийского народного фронта (ОНФ) была выдвинута организацией в качестве кандидата в депутаты Госдумы VI созыва.

В декабре того же года ее выбрали в депутаты, и в течение срока Кожевникова работала в комитете по культуре. Она стала одним из инициаторов законопроекта об ограничении использования материалов, нарушающих авторские права, пользователями интернета и владельцами сайтов.

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Дональд Трамп

Дональд Трамп – отличный пример того, как можно одновременно быть бизнесменом и медийным лицом, а затем бросить все и стать президентом.

Трамп появлялся в кино и сериалах эпизодически и чаще всего играл самого себя. Наиболее известные картины с участием миллиардера: "Один дом 2", "Компаньон", "Образцовый самец" и "Уолл-стрит: Деньги не спят".

Кроме того, Трамп с 2004 по 2015 год вел реалити-шоу "Кандидат" на телеканале NBC. Кстати, сейчас некоторые из его политических противников говорят, что, заняв место в Белом доме, Трамп продолжает думать, что ведет свое реалити-шоу.