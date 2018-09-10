На высочайшем уровне. Эксперты оценили прошедшие в Москве выборы мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В единый день голосования, 9 сентября, в Москве состоялись выборы мэра. По данным Мосгоризбиркома, в гонке за кресло градоначальника с большим отрывом победил самовыдвиженец Сергей Собянин. Он набрал 70,17% голосов, превысив свой результат на предыдущих выборах на 25%. В 2013 году за него проголосовали 51,37% избирателей.

Итоги выборов, прежде всего, свидетельствуют о том, что москвичи поддерживают курс, который реализует действующий мэр, заявил в разговоре с порталом Москва 24 директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Собянину было, что предъявить, результаты проведенной работы. Недавнее открытие семи станций метро – это просто подарок для 300 тысяч москвичей, не считая жителей Подмосковья. Реальные дела говорят за него. Даже те, кто его критиковал, в целом поддерживают то, что он делает. Пусть не все преобразования, которые делаются, изначально понятны горожанам, как было с реновацией, выделенной полосой, платными парковками, но потом, когда ты смотришь на это в контексте, то оказывается, что это делает город удобным для жизни", – говорит эксперт.

Также, считает политолог, Собянин единственный из кандидатов выступил с детально проработанной программой комплексного развития столицы.

Поддержал действующего мэра и Владимир Путин. Еще во время голосования на избирательном участке номер 2151 президент заявил, что рассчитывает на сохранение нынешнего стиля управления Москвой в ближайшей перспективе.

"Москва развивается хорошими темпами и с хорошим качеством", – оценил президент. Если сравнивать ее с другими мегаполисами, "без всякого сомнения, у Москвы большие преимущества в развитии сегодня", убежден он. "Это в значительной степени связано с тем, как организовано управление столицей", - добавил глава государства.

Масштабные планы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

После оглашения первых результатов голосования, Сергей Собянин поблагодарил всех за высокий кредит доверия и пообещал работать в течение нового срока в полную силу.

"Мы столько с вами наметили планов, столько взяли обязательств, что в эти годы придётся пахать больше, чем в предыдущие, сделать гораздо больше, чем за предыдущие пять лет. Буквально с завтрашнего дня, засучив рукава, вся команда будет работать. Я обещаю москвичам, что я вас не подведу - спасибо за доверие!", – заявил Собянин.

В ближайшие годы мэру предстоит реализовать несколько масштабных проектов, которые должны значительно повысить качество жизни населения, рассказал порталу Москва 24 профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.



"Это большая программа, связанная с социальной поддержкой. Полное обновление медицины, помощь многодетным, пенсионерам, инвалидам и другим незащищенным группам населения. Уже объявлены сроки реновации. Население ждет, когда будет реализован этот проект, который значительно украсит Москву", – сообщил эксперт.

По мнению Матвейчева, у команды Сергея Собянина есть потенциал, чтобы реализовать намеченные планы и войти в рейтинге мегаполисов мира в тройку лидеров, а может даже возглавить список.

На высоком уровне

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Прошедшие выборы были организованы на высочайшем уровне, заявил в разговоре с порталом Москва 24 директор Центра политического анализа Павел Данилин.



"Можно сказать, что это самые чистые выборы в Москве. Прекрасно сработал корпус наблюдателей", – резюмировал спикер.

Это подтверждают и данные Мосгоризбиркома, согласно которым в ходе голосования на "горячую линию" жалоб о действительных нарушениях не поступало.

На выборах мэра 2018 также было уделено много внимания и безопасности. На более чем 3,8 тысячах избирательных участков следили за порядком свыше 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами и более 17 тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии и работники ЧОП.

В общей сложности в выборах приняли участие 30,96% москвичей, в том числе известные артисты, музыканты и спортсмены. Исполнить свой гражданский долг пришли такие известные жители столицы, как, например, Леонид Рошаль, Михаил Швыдкой, Николай Дроздов, Михаил Ширвиндт, Олег Меньшиков, Алла Пугачева, Татьяна Тарасова.

Певица Полина Гагарина в эфире телеканала Москва 24 отметила, что на избирательных участках можно было не только проголосовать, но и весело провести время.

Напомним, в воскресенье для москвичей, которые приходили отдать свой голос, работали развлекательные площадки с активными анимационными программами, конкурсами и спортивными состязаниями, а также фестиваль "Цветочный джем".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

По данным Мосгоризбиркома, активней всего голосовали москвичи, проживающие за МКАД, а также жители Молжаниновского района, Новомосковского и Троицкого административных округов, а также в Зеленограде.

Запомнятся прошедшие выборы и двумя нововведениями: впервые москвичи могли проголосовать до 22 часов, а также за пределами города. Избирательные участки были организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Этот принцип голосования получил название "Мобильный избиратель".

Всего за пределами города работали 209 участков. По словам главы ЦИК Эллы Панфиловой, в будущем эту практику планируется внедрить и в другие регионы страны.

Опыт московских выборов достоин того, чтобы его перенять. Об этом журналистам рассказал Алексей Шапошников – замруководителя Общественного штаба по наблюдению за ходом голосования, который посетили делегации из Молдавии, Австрии, Швеции и других стран. По его словам, коллеги изучают московскую структуру и технологии, чтобы потом применить их на практике в своих странах.