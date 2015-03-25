Более 12 миллионов человек застрахованы в столичной системе ОМС

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Более 12 миллионов человек застрахованы в системе ОМС в Москве, сообщает Агентство "Москва". Из них более 300 тысяч – иногородние.

По словам директора московского городского фонда обязательного медицинского страхования Владимира Зеленского, жители из других регионов, проживающие в Москве, тоже могут оформить здесь полис, и никто не будет требовать у них постоянной прописки. Это могут быть как россияне, так и иностранцы, которые имеют разрешение на проживание, временное или постоянное.

Как получить полис ОМС онлайн

Он отметил, что полномочия по контролю качества оказываемых медуслуг гораздо шире для тех, у кого московский полис ОМС.

Кроме того, в систему обязательного медицинского страхования столицы в этом году вошло 31 медицинское учреждение, сейчас в нее включено 388 медучреждений. Помимо городских учреждений, в систему ОМС входят федеральные, ведомственные и частные клиники – предоставляется медицинская помощь практически по всем заболеваниям, кроме психиатрии, туберкулеза и заболеваний, передаваемых половым путем.

Напомним, полис общего медицинского страхования (ОМС) позволяет пользоваться услугами не только государственных, но и частных клиник. Для его получения можно обратиться в любую страховую компанию из участвующих в программе ОМС Москвы. Всего таких компаний 11. К ним относятся, например, "Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД", страховая компания "РОСНО-МС" и другие.

В выбранную организацию нужно подать заявление, предоставить паспорт и СНИЛС, если он есть. На время оформления полиса выдается срочное свидетельство, которое действительно в течение 30 дней. Конечно, в поликлинике принимают пациентов, если ни полиса, ни временного свидетельства у них нет. Но только в том случае, если необходима срочная помощь.

С полисом или временным свидетельством на руках можно воспользоваться либо услугами поликлиники, которая предназначена пациенту по адресу, либо той, которая ему удобна. Однако надо помнить, что, выбирая поликлинику, находящуюся рядом с местом жительства или работы, а не ту, к которой он приписан по адресу, пациент может столкнуться с некоторыми неудобствами. "Надо быть готовым к тому, что вызвать врача на дом уже не получится", - предупреждает заместитель директора московского фонда ОМС Юлия Булавская.