Столичное здравоохранение адаптировалось к изменениям

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Изменения в московском здравоохранении были необходимы для адаптации столицы к новым реалиям. Об этом заявил заммэра столицы Леонид Печатников, передает корреспондент m24.ru.

"Все изменилось в тот момент, когда от регионов потребовалась передача денег не в территориальные фонды, а сразу в федеральный. Наши работодатели сдают деньги в федеральный фонд, а он по принципу подушевого финансирования и по количеству застрахованных с определением подушевой нормы для передачи в регион", – пояснил Печатников.

В 2016 году столица передаст в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) порядка 220 миллиарда рублей, а назад мы получим порядка 160 миллиардов рублей. Как пояснил заммэра часть денег будет перераспределена между менее благополучными субъектами РФ, поскольку столица входит в ряд регионов-доноров.

Как развивается здравоохранение в Москве

"Мы отдаем гораздо больше, чем получаем обратно. В этой ситуации нам необходимо было адаптировать систему здравоохранения к новым реалиям, – рассказал Печатников. – При том уровне оснащенности, которая была в Москве в 2010 году, ни о какой новой модели речи быть не могло. Надо отдать должное и федеральной власти и тогдашнему министру Татьяне Голиковой, и власти региональной, которые, софинансируя, выделили на развитие технической базы здравоохранения очень серьезные средства".

Он отметил, что столица в развитии здравоохранения проходит тот же путь, что и Западная Европа задолго. В городе увеличился средний оборот больничной койки и сейчас многие места в стационарах реально не востребованы. "Это проходили многие страны Европы, с этим связано сокращение коечного фонда, которое вызвало такую реакцию в обществе", – пояснил он.

Напомним, в столице проводится реформа здравоохранения. В ее рамках проходит технологическое переоснащение медучреждений и укрупнение клиник. Благодаря нововведениям в Москве планируют освободить 30 процентов больничных коек.

Кроме того поликлиники и больницы переходят на одноканальное финансирование. Это означает, что все расходы на лечение пациентов поликлиника будет покрывать за счет выплат из Фонда обязательного медицинского страхования. Ранее же медучреждения получали средства еще и из бюджета регионов.