Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Поликлиника на 750 посещений откроется на юге Москвы до конца года, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. На шести этажах разместятся три отделения: взрослое, детское, а также женская консультация на 96 посещений в смену.

Как напомнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, столичные поликлиники по поручению мэра Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов. Постепенно поликлиники избавляются от очередей, комфорт и доступность медицинской помощи повышаются.

"Этого можно достичь, заложив уже на стадии проектирования возможность распределять потоки больных. Мы также следим за тем, чтобы внешний облик учреждений был интересных и современным. Это важно как для самих пациентов, так и для городской среды в целом", – подчеркнул он.



Детский блок, взрослый блок и женская консультация будут максимально изолированы друг от друга. Они имеют отдельные входы и вестибюли, даже разные системы инженерных коммуникаций и пожарной безопасности. В каждом секторе для удобства пациентов предусмотрены три лифта – два пассажирских и грузовой.



Фасады будут яркими. Для них архитекторы предложили использовать вентилируемую систему с навесной облицовкой из плитки на базе кварцевого песка, белого цемента и минеральных пигментов. Цокольные части здания выполнены из керамогранитных плит. Дополнительным украшением служат оконные витражи.



Внутренняя отделка будет лаконичной. В интерьерах предлагается использовать износостойкие материалы: штукатурку, ламинат, глиняный кирпич.



Общая площадь здания – вместе с подвалом и техническим чердаком – составит 9820 квадратных метров. Рядом с поликлиникой будет организована небольшая наземная парковка на 15 машино-мест.