Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта 2016, 09:12

Город

Врачи общей практики заменят терапевтов

Фото: ТАСС/Сергей Болылев

Врачи общей практики полностью заменят терапевтов в столичных поликлиниках в течение двух лет. Как сообщает mos.ru, за полтора года курсы переподготовки и повышения квалификации уже прошли полторы тысячи человек.

"В течение года – максимум двух у нас в поликлиниках на участках будут врачи общей практики. Это не коснется педиатров, они и так врачи общей практики, только для детей. Мы решили не отказываться от педиатрии, не идти по пути создания семейных врачей", – цитирует портал заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Сейчас врачи общей практики работают в третьем филиале поликлиники № 2 на Ялтинской улице. Записаться к ним жители района "Нагорный" могут через‪ Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Администрация поликлиники заранее подготовила отдельный блок для таких специалистов. Все врачи отделения в течение 3,5 месяца проходили обучение на базе МГМУ имени И.М. Сеченова. Теперь они имеют не только базовое терапевтическое образование, но и знания по смежным специальностям и навыками диагностики.

"Пациенты ждут, что уже во время первого приема в поликлинике они получат качественную медицинскую помощь, а не просто направление или больничный. Врач общей практики сумеет и посмотреть глазное дно, и снять кардиограмму", – рассказала терапевт поликлиники Анна Юрасова.

Пациенты со сложными заболеваниями продолжат наблюдаться у врачей узкого профиля.

Врач общей практики – специалист в области общей медицины. В России им может быть только специалист с высшим медицинским образованием.

Разновидностью врача общей практики является семейный врач. Задачей такого специалиста является оказание первичной врачебной помощи.

Напомним, с 2016 года может начать действовать московский стандарт врача. По словам Печатникова, специалисты, прошедшие отбор, получат сертификат московского врача. Для этого им нужно будет показать свои знания и умения специальной комиссии врачей, созданной на базе Боткинской больницы.

Сертификат не является обязательным, однако может сыграть важную роль при приеме специалиста на работу.

поликлиники здравоохранение врачи курсы терапевты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика