Врачи общей практики заменят терапевтов

Фото: ТАСС/Сергей Болылев

Врачи общей практики полностью заменят терапевтов в столичных поликлиниках в течение двух лет. Как сообщает mos.ru, за полтора года курсы переподготовки и повышения квалификации уже прошли полторы тысячи человек.

"В течение года – максимум двух у нас в поликлиниках на участках будут врачи общей практики. Это не коснется педиатров, они и так врачи общей практики, только для детей. Мы решили не отказываться от педиатрии, не идти по пути создания семейных врачей", – цитирует портал заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Сейчас врачи общей практики работают в третьем филиале поликлиники № 2 на Ялтинской улице. Записаться к ним жители района "Нагорный" могут через‪ Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Администрация поликлиники заранее подготовила отдельный блок для таких специалистов. Все врачи отделения в течение 3,5 месяца проходили обучение на базе МГМУ имени И.М. Сеченова. Теперь они имеют не только базовое терапевтическое образование, но и знания по смежным специальностям и навыками диагностики.

"Пациенты ждут, что уже во время первого приема в поликлинике они получат качественную медицинскую помощь, а не просто направление или больничный. Врач общей практики сумеет и посмотреть глазное дно, и снять кардиограмму", – рассказала терапевт поликлиники Анна Юрасова.

Пациенты со сложными заболеваниями продолжат наблюдаться у врачей узкого профиля.

Врач общей практики – специалист в области общей медицины. В России им может быть только специалист с высшим медицинским образованием. Разновидностью врача общей практики является семейный врач. Задачей такого специалиста является оказание первичной врачебной помощи.



Напомним, с 2016 года может начать действовать московский стандарт врача. По словам Печатникова, специалисты, прошедшие отбор, получат сертификат московского врача. Для этого им нужно будет показать свои знания и умения специальной комиссии врачей, созданной на базе Боткинской больницы.

Сертификат не является обязательным, однако может сыграть важную роль при приеме специалиста на работу.