Время ожидания в очередях поликлиник сократилось в 1,5 раза

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Время ожидания в очередях столичных поликлиник на прием к врачу за последние четыре года сократилось в полтора раза. Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает корреспондент M24.ru.

По мнению Печатникова, это произошло благодаря внедрению Единой медицинской информационно-аналитической системы, которую разработали для повышения качества и доступности медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения.

"Система ЕМИАС позволяет отслеживать очередь в каждой поликлинике и в каждом филиале по каждому специалисту", - подчеркнул заммэра.

В то же время Печатников заявил, что средняя продолжительность жизни в Москве на пять лет выше, чем в среднем по России. "Средняя продолжительность жизни в Москве на сегодня 76 лет, в России - 71 год", - добавил он.

Здравоохранение в Москве и мире

По его словам, в настоящее время наблюдается тенденция по снижению смертности в городе в целом и по снижению смертности от болезней сердечно-сосудистой системы в частности. Также Печатников отметил, что в столице "виден стойкий естественный прирост населения".

Напомним, в ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений: взрослых и детских с филиалами. Ранее Печатников заявлял, что сокращение больниц целесообразно, ведь в городе освободится до 30 процентов больничных коек.

Неэффективные больницы в Москве будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.