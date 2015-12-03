Около 6 тысяч больничных в Москве ежедневно выписывают онлайн

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Порядка 5,7 тысячи москвичей ежедневно выписывают больничный онлайн. Это стало возможным благодаря электронному сервису "Листок нетрудоспособности", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

Сервис является составной частью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Он начал внедряться в городских поликлиниках департамента здравоохранения с ноября 2014 года. Благодаря сервису удалось частично автоматизировать заполнение бланка строгой отчетности и снять эту нагрузку с врачей.

Запись к врачу через ЕМИАС

Кроме того, это будет способствовать автоматизированию учету листов нетрудоспособности и оптимизации процесса передачи данных в Фонд социального страхования России.

Как отмечается, в сочетании с другими возможностями ЕМИАС – электронными рецептами, электронной медкартой, лабораторным сервисом – ежегодная экономия времени может составить 1,7 миллиона часов.