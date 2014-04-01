Поликлинику и детский сад построили в поселении Московский

Фото: М24

В поселении Московский в эксплуатацию сданы новые поликлиника и детский сад, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"В марте были ведены в эксплуатацию поликлиника в микрорайоне "Град Московский" на 300 посещений в смену и детский сад в микрорайоне "Первый Московский Город Парк" на 140 мест", - отметил Жидкин.

До 1 сентября 2014 года также введут в эксплуатацию школу в Московском на 600 мест и четыре детских сада вместимостью от 220 до 350 мест. Детские сады появятся в деревнях Рассказовка и Язово, городе Щербинка и в поселении Московский.