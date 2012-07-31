Главным следователем московской полиции стал Владимир Морозов

Начальником главного следственного управления в ранге замруководителя ГУМВД России по Москве назначен генерал-майор полиции Владимир Морозов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Морозову присвоено звание генерал-майора юстиции

Начальником главного следственного управления в ранге замруководителя ГУМВД России по Москве назначен генерал-майор полиции Владимир Морозов, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно этому документу, Морозову присвоено звание генерал-майора юстиции.

На посту главы московского полицейского следствия Владимир Морозов сменил Ивана Глухова, который в начале июля подал рапорт об отставке.

Напомним, слухи о грядущей отставке Глухова появились в СМИ ещё осенью прошлого года. Тогда его подчиненную - следователя Нелли Дмитриеву - обвинили по делу о взятке в 3 миллиона рублей.