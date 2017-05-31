Вооруженного мужчину задержали в отеле Трампа в Вашингтоне

Фото: ТАСС/Zuma/Michael Mullenix

Полицейские в Вашингтоне 31 мая задержали постояльца гостиницы Trump International Hotel, сообщает Reuters.

Задержанным оказался 43-летний врач из штата Пенсильвания по имени Брайан Молс. Его задержали за незаконное владение огнестрельным оружием.

В машине у Молса обнаружили нашли винтовку американской фирмы Bushmaster, пистолет Glock-23 и 90 патронов.

Начальник полиции Вашингтона Питер Ньюшэм полагает, что стражам порядка удалось предотвратить потенциальную трагедию в столице США.