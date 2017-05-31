Вооруженный мужчина задержан в аэропорту в Орландо

Фото: ТАСС/Zuma/Michael Mullenix

Полиция Орландо (штат Флорида) задержала в местном аэропорту вооруженного мужчину, который угрожал причинить вред себе и окружающим, говорится в сообщении полиции города в Twitter.

Инцидент произошел возле офиса проката автомобилей. Полиция пошла с ним на переговоры. В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина взят под стражу.

По информации местных СМИ, психическое состояние 26-летнего темнокожего Майкла Петтигрю было нестабильным – он наставлял на правоохранителей пистолет. Позже оказалось, что оружие не настоящее.

