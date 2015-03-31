Фото: M24.ru/Александр Авилов

Визитки с телефонами участковых разложат по почтовым ящикам москвичей. Об этом журналистам сообщил начальник управления по организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних столичного главка МВД Михаил Павличук.

По его словам, подобный эксперимент провели в Строгине. Там стикеры с информацией об отчете и номером мобильного телефона участкового клали в почтовые ящики. Эксперимент оказался успешным, поэтому в августе он распространится на всю Москву.

Ранее сообщалось, что на сотрудников столичной полиции могут повесить портативные видеорегистраторы. Камеры планируют закрепить на мундиры участковых, сотрудников вневедомственной охраны, ГИБДД и конвойной службы, которые доставляют задержанных в изоляторы и суды.

Как пояснил начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин, предложение закрепить на мундирах сотрудников полиции видеорегистраторы обсуждалось на заседании общественного совета при главке. Планируется записывать передвижения тех полицейских, которые непосредственно работают с людьми.

"Внедрение персональных видеорегистраторов станет еще одним механизмом в объективной оценке ситуации, защите прав граждан и честного имени сотрудников московской полиции. В настоящее время подразделения проводят работу по изучению мирового опыта, технической составляющей и финансовой возможности главного управления по реализации данного предложения", - пояснил Якунин.