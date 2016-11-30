Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября 2016, 17:01

Следствие

Трунов и Маруани обратятся в прокуратуру по поводу их задержания

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Юрист Игорь Трунов и французский композитор Дидье Маруани, задержанные накануне столичной полицией, намерены обратиться в прокуратуру, сообщает Агентство "Москва".

"Мы обращаемся в прокуратуру в связи с теми противоправными действиями, которые были в отношении нас совершены. Мне угрожали во время задержания. У меня изъяли все досье на Филиппа Киркорова", – отметил Трунов.

Юрист также рассказал, что написал заявление на Киркорова и его адвоката Александра Добровинского о заведомо ложном доносе.

Трунова и Маруани задержали накануне вечером в одном из столичных банков. Как сообщали СМИ, поводом для этого послужило поданное Киркоровым заявление о вымогательстве. Его адвокат рассказал, что речь шла об одном миллионе долларов.

Через некоторое время сотрудники полиции отпустили Трунова и Маруани и не стали возбуждать уголовное дело.

В начале ноября лидер группы Space Дидье Маруани подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение его авторских прав с Филиппа Киркорова, утверждая, что песня "Жестокая любовь", которую исполнял Киркоров, является переработкой его песни "Symphonic Space Dream".
полиция следствие прокуратура Филипп Киркоров Игорь Трунов

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика