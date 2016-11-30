Трунов и Маруани обратятся в прокуратуру по поводу их задержания

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Юрист Игорь Трунов и французский композитор Дидье Маруани, задержанные накануне столичной полицией, намерены обратиться в прокуратуру, сообщает Агентство "Москва".

"Мы обращаемся в прокуратуру в связи с теми противоправными действиями, которые были в отношении нас совершены. Мне угрожали во время задержания. У меня изъяли все досье на Филиппа Киркорова", – отметил Трунов.

Юрист также рассказал, что написал заявление на Киркорова и его адвоката Александра Добровинского о заведомо ложном доносе.

Трунова и Маруани задержали накануне вечером в одном из столичных банков. Как сообщали СМИ, поводом для этого послужило поданное Киркоровым заявление о вымогательстве. Его адвокат рассказал, что речь шла об одном миллионе долларов.

Через некоторое время сотрудники полиции отпустили Трунова и Маруани и не стали возбуждать уголовное дело.

В начале ноября лидер группы Space Дидье Маруани подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение его авторских прав с Филиппа Киркорова, утверждая, что песня "Жестокая любовь", которую исполнял Киркоров, является переработкой его песни "Symphonic Space Dream".

