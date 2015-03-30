Хоккеиста Мусатова задержали за нарушение общественного порядка

Хоккеист Игорь Мусатов устроил дебош в кафе после ссоры с официантом

Хоккеиста "Авангарда" Игоря Мусатова задержали в центре Москвы за нарушение общественного порядка, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ряда СМИ, спортсмен устроил дебош в кафе. В ближайшее время его должны выпустить из отделения полиции.

"На данный момент Мусатов еще находится в отделении, но будет отпущен в ближайшее время", – сказал собеседник в столичной полиции.

В пресс-службе московского главка МВД пояснили, что Мусанов был задержан вчера в одном из кафе за нарушение общественного порядка, но подробности раскрывать не стали. По информации СМИ, хоккеиста задержали за дебош в одном из кафе.

Игорь Мусатов – российский хоккеист, играющий на позиции нападающего. Спортсмен является воспитанником хоккейной школы московского "Спартака". В хоккейном клубе "Ак Барс" Игорь Мусатов играл с 2006 по 2008 год. Затем выступал за "Нефтяник" и "Нефтехимик". Лишь в 2009-м перебрался в Москву, где играл за "Спартак".

С 2014 года Мусатов играет за омский "Авангард".

Стоит отметить, что в 2013 году нападающий хоккейного клуба "Донбасс" Михаил Анисин стал участником пьяной драки. Позже клуб объявил о расторжении контракта с нападающим.

