Подростки устроили погром в столичной больнице после конфликта с медперсоналом

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Столичная полиция выясняет обстоятельства погрома в Детской городской клинической больнице № 9 имени Сперанского в Шмитовском проезде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в результате конфликта с медперсоналом больницы 11 подростков из хулиганских побуждений разбили остекление, перевернули мебель и повредили корпус воздуховода в нескольких палатах.

Пятерых наиболее активных участников конфликта пришлось доставить в полицию, после чего задержанные были направлены на медицинское освидетельствование. По факту произошедшего проводится проверка.