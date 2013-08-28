В Москве ищут очередной стреляющий кортеж

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Столичные полицейские ищут пять машин, водитель одной из которых, по заявлению местного жителя, стрелял в воздух на Беловежской улице на западе Москвы, сообщил M24.ru сотрудник пресс-службы столичного ГУМВД.

По его словам, в среду около 17.30 на пульт "02" позвонил неизвестный и сообщил о ехавших по Беловежской улице пяти машинах, из одной из которых раздавались "звуки, напоминавшие выстрелы".

На место выехала следственно-оперативная группа. Введен план "Перехват".

Другие подробности пока неизвестны.