На турнире по ножевому бою в Москве задержаны левые политактивисты

Фото: ТАСС

Полиция задержала несколько десятков активистов левых политических движений на турнире по ножевому фехтованию в спортивно-оздоровительном комплексе "Лихоборы". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, после обысков и профилактических бесед часть активистов была отпущена.

"Операция проходила при содействии ОМОНа и оперативников ЦПЭ. У пяти задержанных при себе не оказалось документов, удостоверяющих личность", - пояснил источник.

Стоить отметить, что это не первый турнир по ножевому бою, на котором задерживали активистов. Так, 14 июня полицейские доставили в отдел ОВД 49 человек, среди которых был лидер националистического объединения "Русские" Дмитрий Демушкин.

Этот казачий ножевой бой проходил в "Олимпик Фитнес" на Шипиловской улице. По словам Демушкина, задержание произошло в рамках противодействия экстремизму.