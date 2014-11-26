Полицейских спасут от стресса, облысения и морщин с помощью массажных шлемов

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев

Столичная полиция занялась вопросом релаксации своих сотрудников. Как рассказал M24.ru источник в ГУ МВД по Москве, органы внутренних дел до конца года переоборудуют свои комнаты психологической разгрузки. Их оснастят тренажерами для мозга - майнд-машинами, а также музыкально-массажными шлемами, которые должны снимать стресс, избавлять от головной боли, убирать мелкие морщинки под глазами и даже препятствовать облысению полицейских.

Полицейские из Юго-Западного округа будут расслабляться под музыку из MP3-плеера, встроенного в массажные шлемы. Руководство окружного УВД закупит восемь таких устройств. Предполагается, что эти шлемы должны не только снимать стресс, но и избавлять от головной боли, убирать мелкие морщинки под глазами, нормализовать артериальное давление.

"Шлем должен быть предназначен для исцеления от головной боли или головокружения, мигрени, сонливости, мелких морщинок под глазами, глазной усталости и небольшой отечности, артериального давления, потери волос", - говорится в документации к оборудованию (копия документа есть в распоряжении редакции). Полицейские также рассчитывают, что массажные шлемы спасут их от чрезмерной усталости, напряжения и стресса, раздражительности, а также от потери ясного мышления.

Семь майнд-машин – аппаратов для светозвуковой тренировки мозга - получат полицейские из УВД по Северо-Восточному округу. Устройства будут синхронизированы с аудиоплеерами и светодиодными очками, которые "рисуют" перед зрителем динамические цветные фигуры. Считается, что майнд-машины не только снимают стресс, но и развивают творческое мышление. Дополнительно будут закуплены массажные накидки на кресла и музыкальный центр.

По пять цветодинамических проекторов "Жар-птица", а также музыкальных картин с водопадом и воздушно-пузырьковых колонн поставят в УВД по Восточному округу. "Приборы создадут успокаивающий релаксационный световой эффект в комнатах психологической разгрузки и уголках релаксации, а также послужат декоративным световым оформлением интерьеров", - пояснил M24.ru источник в ГУ МВД.

В общей сложности на снятие стресса у московских полицейских будет потрачено около 1,5 миллионов рублей.

История вопроса В 2013 году комнату психологической разгрузки открыли на базе московского спецназа. В специальном помещении для оперативных отрядов столичной полиции установили аудио-визуальный комплекс "Диснэт" с полным программным обеспечением, семь релаксационных и массажных кресел, фито-бар, воздушно-пузырьковые настенные панели. Оборудование для релаксации закупили и столичные изоляторы. Массажные кресла с несколькими режимами поступили в СИЗО № 2 и 4. Комнаты психологической погрузки появятся и в пожарных депо. Также комнатами психологической разгрузки ранее были оснащены помещения районных управлений соцзащиты населения.



Руководитель отделения Московского НИИ психиатрии Татьяна Клименко считает, что использование массажных шлемов действительно может снизить риск облысения у мужчин и появления морщин у женщин. "Если шлем имеет релаксирующее назначение и устраняет стресс, то его использование может и давление нормализовать, и предотвратить появление морщин", - сказала эксперт. Однако Клименко не стала отрицать, что лечебные свойства шлема могут быть преувеличены в рекламных целях.

Руководитель Центра экстренной психологической помощи Владимир Виноградов отметил, что комнаты психологической разгрузки необходимы для полицейских, а новое оборудование создаст благоприятную обстановку для отдыха и релаксации. "Полицейские работают в самых неблагоприятных в плане стресса условиях, им необходимо расслабляться. Как часто и сколько времени находиться в таких комнатах, нужно решать в индивидуальном порядке. Штатные психологи должны определить для каждого сотрудника свою программу психологической разгрузки", - сказал Виноградов.

Глава координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин отметил, что многие столичные полицейские работают по 60 часов в неделю. Он подчеркнул, что компенсировать переработки сотрудники могли бы в комнатах психологической разгрузки. "Нужно давать время на отдых, но главное, чтобы в этих комнатах могли расслабляться все сотрудники, а не только начальство", - сказал эксперт.

Майя Соерова