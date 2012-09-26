За драку перед матчем "Торпедо"-"Динамо" задержаны 20 фанатов

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 20 футбольных фанатов задержаны в центре Москвы за драку перед матчем "Торпедо"-"Динамо".

"По предварительным данным, в драке участвовали порядка 90 человек. Потасовка произошла около касс стадиона им. Стрельцова", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

В результате сотрудниками полиции были задержаны около 20 человек, они доставлены в ближайшие ОВД, сказал собеседник агентства.

Между тем матч "Торпедо" - "Динамо" был прерван через 30 минут после начала.

Как передает корреспондент "Интерфакса", с трибуны, где находятся болельщики "Торпедо", на поле полетели петарды и файеры. После этого судья остановил игру и команды ушли с поля. До этого из-за более мелких инцидентов судья останавливал встречу два раза, но команды с поля не уходили.

Капитаны команд "Торпедо" - Денис Бояринцев и "Динамо" - Игорь Семшов подходили к трибунам и просили фанатов успокоиться.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что около стадиона им. Эдуарда Стрельцова произошел конфликт молодых людей, переросший в драку. "Около стадиона на Восточной улице произошла драка. На место выехали сотрудники полиции, в настоящее время конфликт локализован", - сказал сотрудник пресс-службы.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают зачинщиков конфликта, ищут свидетелей произошедшего.