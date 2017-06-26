Полиция не подтвердила информацию об осквернении могилы Цоя

Фото: ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин
Сотрудники полиции не нашли подтверждений осквернения могилы Виктора Цоя в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Интерфакс".
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу отметили, что 21 июня, в день рождения музыканта, сотрудники полиции Калининского района в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка. Нарушений выявлено не было.
После того, как появилась информация об осквернении могилы Виктора Цоя, полицейские повторно опросили администрацию Богословского кладбища, а также осмотрено место захоронения.