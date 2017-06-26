Полиция не подтвердила информацию об осквернении могилы Цоя

Фото: ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин

Сотрудники полиции не нашли подтверждений осквернения могилы Виктора Цоя в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу отметили, что 21 июня, в день рождения музыканта, сотрудники полиции Калининского района в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка. Нарушений выявлено не было.

После того, как появилась информация об осквернении могилы Виктора Цоя, полицейские повторно опросили администрацию Богословского кладбища, а также осмотрено место захоронения.

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Цой – легендарный советский рок-музыкант, автор песен, художник, основатель и лидер рок-группы "Кино". На его счету более десяти музыкальных альбомов и несколько ролей в кинофильмах.

