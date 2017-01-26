Причиной смерти сотрудника ОМОН могло стать неосторожное обращение с оружием

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Следствие выясняет обстоятельства смертельного ранения сотрудника ОМОН. Среди основных версий называются неосторожное обращение с оружием и суицид, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.
Инцидент произошел в четверг, 26 января, на базе отряда в столичном районе Строгино. Перед началом службы старший лейтенант Росгвардии получил табельный пистолет Макарова, зашел в помещение вентиляционной камеры и выстрелил себе в голову.
От полученного ранения офицер скончался на месте.