В Подмосковье задержаны подозреваемые в ограблении ювелирных салонов

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В Подмосковье полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии разбойных нападений и грабежей в отношении работников ювелирных салонов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД. Ими оказались уроженцы Грузии в возрасте 40 и 42 лет.

Оперативники установили, что злоумышленники врывались в магазины, избивали продавцов и, угрожая оружием, похищали ювелирные украшения. Задержанные подозреваются в совершении 5 эпизодов противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 23 млн рублей.

При проведении обысков по местам проживания подозреваемых обнаружено и изъято: травматический пистолет, ювелирные украшения, денежные средства в сумме 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.